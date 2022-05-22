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    Çiftçilere ihracat için domates fidesi dağıtıldı

    Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki üreticilere 1,5 milyon ücretsiz domates fidesi dağıtıldı. Elde edilen ürünler kurutularak 7 ülkeye ihraç edilecek.
    • 22.05.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 14:02
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    Çiftçilere ihracat için domates fidesi dağıtıldı

    Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde çiftçilere 1,5 milyon fide ücretsiz dağıtıldı. Kızılırmak Nehri kıyısındaki 60 dönüm araziye 150 bin adet domates fidesi dikildi.

    Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılan fidelerle ilçedeki çalışmak isteyen kadınlara da iş istihdamı sağlanıyor.

    Domatesler kurutulacak

    Yaklaşık 2 ay sonra hasadı yapılması planlanan domatesler, tesiste kurutulacak.

    Ürünler ihraç edilecek

    Özel bir şirket aracılığıyla da başta Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya gibi ülkelere ihracat edilecek.

    İHA'nın haberine göre, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, domates kurularının 7 ülkeye ihracatını yapacaklarını belirten Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik" anlamında da hayata geçirilen projeler sayesinde kadınlara iş istihdamının sağlanacağını aktardı.

    Çiftçilere ihracat için domates ücretsiz dağıtıldı ViDEO

    domates

     

    "1,5 milyona yakın domates fidesi dağıtılacak"

    Türkyılmaz, “İlçemizde ve ilimizde bulunan tüm çiftçilere ise firmamız ile beraber 1,5 milyona yakın domates fidesi dağıtılacak.

    Hasat 2 ay sonra

    Yaklaşık 2 ay sonra domatesler yetişmeye başlayınca, domatesleri açık alandaki tesislerde kurutacağız ve 7 ülkeye de ihraç ediyoruz.” dedi.

    Domates

    "Ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"

    İHA'nın haberine göre, çalışmak isteyen kadınlara da tarım sigortasının yapılacağını anlatan Türkyılmaz, “Çalışmak isteyen hanımefendiler de tarım sigortası yapıp yine burada bulunduğumuz alanda da bir katkı sağlayacağız. Kış aylarında domates fiyatları çok yüksekti ve şu anda da bizim gibi belediyelerin üretken anlamında böyle tarlalarda yetiştirilmesiyle beraber atıl duran arazilerde hem domates fiyatları hem enflasyon hem de ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

    domates

    domates

    domates

    domates

    domates

    domates


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