Çiğ inek sütünün sınıflandırılması kriterleri tüm illerde uygulanacak

Sözleşmeli usulde sanayiye sunulacak çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasına ilişkin kriterlerin genele yayılması kararlaştırıldı.

Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasına ilişkin kriterlerin, 1 Mayıs itibarıyla tüm illerde geçerli olması kararlaştırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

UYGULAMA TARİHİ OLARAK 1 MAYIS SEÇİLDİ

Buna göre, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterlerin tüm illerde uygulama tarihi 1 Mayıs 2021'e çekildi.

ÖNCE ÇANAKKALE, BURDUR VE AKSARAY'DA BAŞLATILMIŞTI

Daha önce uygulamanın 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray'da başladıktan sonra, 2022'den itibaren tüm illerde hayata geçirilmesi planlanmıştı. Yeni tebliğle söz konusu kriterler belirlenen tarihten 8 ay önce bütün iller için geçerli hale getirilmiş oldu.

AMAÇ ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMİ ARTIRMAK

Düzenleme, çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını sağlayıp, üretimde kalitenin artırılmasını, üretici gelirlerinin ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesini hedefliyor.