İHA

Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı, en çok zarardan birini de kapıları gördü.

Karadeniz'deki bazı limanların kullanılamaması, ihracatı artan Türkiye’de taşımacılığı zora soktu.

7 kilometreyi buluyor

Yaklaşık 1 yıl önce güzergah değiştirmek zorunda kalan tırlar, şimdi uzun kuyruklar oluşturuyor.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk sürüyor.

Zaman zaman tır kuyruğunun 7 kilometreyi bulduğu söyleniyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu

Sürücüler, altyapıdan şikayetçi...

Gümrük kapısındaki sürücüler ise ihtiyaçlarını gidermek için altyapı yetersizliğinden şikayetçi…

Uzun süre bekleyen tır sürücüleri, bir an önce sıranın gelmesini bekliyor.