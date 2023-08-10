Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu

İHA
Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı, en çok zarardan birini de gümrük kapıları gördü.
Karadeniz'deki bazı limanların kullanılamaması, ihracatı artan Türkiye’de taşımacılığı zora soktu.
7 kilometreyi buluyor
Yaklaşık 1 yıl önce güzergah değiştirmek zorunda kalan tırlar, şimdi uzun kuyruklar oluşturuyor.
Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk sürüyor.
Zaman zaman tır kuyruğunun 7 kilometreyi bulduğu söyleniyor.
Sürücüler, altyapıdan şikayetçi...
Gümrük kapısındaki sürücüler ise ihtiyaçlarını gidermek için altyapı yetersizliğinden şikayetçi…
Uzun süre bekleyen tır sürücüleri, bir an önce sıranın gelmesini bekliyor.