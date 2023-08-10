Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu devam ediyor.

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İHA

Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı, en çok zarardan birini de gümrük kapıları gördü.

Karadeniz'deki bazı limanların kullanılamaması, ihracatı artan Türkiye’de taşımacılığı zora soktu.

7 kilometreyi buluyor

Yaklaşık 1 yıl önce güzergah değiştirmek zorunda kalan tırlar, şimdi uzun kuyruklar oluşturuyor.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk sürüyor.

Zaman zaman tır kuyruğunun 7 kilometreyi bulduğu söyleniyor.

Sürücüler, altyapıdan şikayetçi...

Gümrük kapısındaki sürücüler ise ihtiyaçlarını gidermek için altyapı yetersizliğinden şikayetçi…

Uzun süre bekleyen tır sürücüleri, bir an önce sıranın gelmesini bekliyor.