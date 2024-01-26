Çin, 2024 yılını 'tüketimi teşvik yılı' ilan etti Koronavirüs salgınında zor günler geçiren ve sıkı tedbirler uygulayan Çin, yabancı yatırımcılar için çekim merkezi olmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının temasını belirledi.

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Asya ülkesi Çin, 2024 yılında tüketimi ve doğrudan yabancı yatırımı artırmayı hedefliyor.

Ülkedeki Ticaret Bakanlığı, dünyanın ikinci büyük ekonomisine talebi canlandırma ve daha fazla yatırım çekme ihtiyacını vurgulayarak 2024 yılıyla ilgili karar aldı.

Tüketimi teşvik yılı

Çin, içinde bulunduğumuz yılı, "tüketimi teşvik yılı" ilan etti. Ticaret Bakanı Wang Wentao, "Bazı yabancı şirketler, bir sonraki Çin'in hâlâ Çin olduğunu söylüyor." dedi.

Wang, ülkesinin yurt dışından daha fazla doğrudan yatırım yapılmasına yönelik çabalarını savundu. 2023, "Çin'e yatırım yılı" olarak ilan edilmişti.

Doğrudan yabancı yatırımda son durum

Çinli yetkililer, geçen yılki doğrudan yabancı yatırımın, son düşüşlere rağmen "yüksek seviyelerde" kaldığını söyledi.

Çin'deki bin 700'den fazla Japon firmasının katıldığı yakın tarihli bir anket, çoğunun geçen yıl yatırımlarını ya kestiğini ya da sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

Çoğu Japon şirketinin, Çin konusunda bu yıla dair olumlu bakış açısına sahip olmadığı kaydedildi.

Çin yatırım çekiciliğini kaybediyor

Bu hafta başında yapılan başka bir anket, Çin'deki Alman firmalarının yaklaşık yüzde 54'ünün, Asya ülkesinin yatırım çekiciliğinin diğer pazarlara kıyasla azaldığını düşündüğünü gösteriyor.

Pek çok yatırımcı ise önümüzdeki iki yıl içinde, koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Çin'deki harcamalarını artırmayı planlıyor.