Çin, ABD'yi DTÖ'ye şikayet edecek

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Beyaz Saray, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun ham maddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilerek Çin'i ek yükümlülükler getirmişti.

ABD Ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer akıl dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

ABD'NİN AÇIKLAMASINA ÇİN'İN YANITI GECİKMEDİ

Çin'in yanıtı, ABD Başkanı Trump'ın ülkenin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunacağını bildirdi.

"DTÖ KURALLARI İHLAL EDİLİYOR"

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Kararın, Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere zarar vereceğine işaret edilen açıklamada, Çin'in bu konuda DTÖ'ye şikayette bulunacağı ve meşru hakları ile çıkarlarını korumak için gereken tedbirleri alacağı belirtildi.

"FENTANİL, ABD'NİN SORUNU"

ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi artış yaşandı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Pekin yönetiminin ABD'nin fentanili bahane ederek Çin'e ek gümrük vergisi getirmesine karşı çıktığı ve bu kararı kınadığı belirtildi.

"TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMAZ"

Çin'in gümrük tarifeleri konusundaki tutumunun net olduğu, tarife ve ticaret savaşlarını kazananın olmayacağı vurgulanan açıklamada, "ABD'nin tek taraflı tarife artışı DTÖ kurallarını ihlal etmektedir. Bu adım, ABD'nin kendi içindeki problemleri çözmeyeceği gibi iki taraf ve dünyaya da fayda sağlamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"ÇİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİYOR"

Açıklamada Çin'in dünyada uyuşturucu ile mücadele konusunda hem politika hem de uygulama bakımından en sıkı ülkelerden biri olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

Fentanil, ABD'nin sorunudur. Çin, insanlık ve hüsnüniyet adına ABD'nin bu konudaki mücadelesine destek vermiştir. ABD'nin talebiyle, 2019'da fentanil bağlantılı maddeler ayrı bir kategoride tasnif edilmiştir. Çin, dünyada bunu yapan ilk ülkedir. ABD, başka ülkeleri gelişigüzel tarifelerle tehdit etmek yerine kendi fentanil sorununu objektif ve rasyonel açıdan görmelidir. İlave tarifeler yapıcı değildir ve iki tarafın uyuşturucu ile mücadelede gelecek işbirliğini olumsuz etkileyecektir.

Açıklamada, Washington yönetimine yanlışından dönme, uyuşturucuyla mücadele işbirliğindeki yakalanan dinamiği sürdürme ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimi teşvik etme çağrısı yapıldı.



