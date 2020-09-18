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Çin, deniz ürününde koronavirüs saptanan Endonezyalı firmadan ithalatı durdurdu

Çin, deniz ürününde koronavirüs saptanan Endonezyalı firmadan ithalatı durdurdu

Çin, deniz ürünlerinde koronavirüs tespit edilen Endonezya menşeli firmadan, tedbir olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatı bir hafta süreyle askıya aldı.