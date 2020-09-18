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    Çin, deniz ürününde koronavirüs saptanan Endonezyalı firmadan ithalatı durdurdu

    Çin, deniz ürünlerinde koronavirüs tespit edilen Endonezya menşeli firmadan, tedbir olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatı bir hafta süreyle askıya aldı.
    • AA
    • 18.09.2020 - 12:58
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 12:58
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    Çin, deniz ürününde koronavirüs saptanan Endonezyalı firmadan ithalatı durdurdu

    Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, hastalığa karşı ithal ettiği ürünleri titizlikle araştırıyor.

    DONDURULMUŞ KILKUYRUK BALIĞINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLİNCE

    Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz ürünleri imalatçısı “PT Putri Indah” adlı firmadan ithal edilen dondurulmuş kılkuyruk balığı ve ürün paketinden alınan numunelerde koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

    ENDONEZYA MENŞELİ FİRMA YORUMSUZ KALDI

    Koronavirüs saptanan PT Putri Indah şirketi ve Endonezyalı yetkililerden henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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