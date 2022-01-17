Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu ekonomi devlerinden Çin ekonomisinin 2021'in tamamında yıllık yüzde 8,1 büyüme kaydettiği açıklandı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin'de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüdü. GSYH, 2021 sonu itibarıyla ise bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 114,37 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon dolar) ulaştı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Bu rakam, Pekin yönetiminin 2021 için "yüzde 6'ın üzerinde" büyüme hedefinin üzerine çıktı.

ÇİN EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE SIÇRAMA YAPTI

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3, ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyürken yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüdü.





BÜYÜME İVMESİ İKİNCİ YARIDA AZALDI

Koronavirüs salgının etkisinde geçen 2020'nin ardından bir toparlanma yılı olarak görülen 2021'in ilk yarısındaki büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısında azalması dikkat çekti.

KİŞİ BAŞINA GSYH DÜNYA ORTALAMASINI GEÇTİ

Öte yandan NBS, kişi başına düşen GSYH'nin 12 bin 551 dolara ulaşarak dünya ortalamasını geçtiğini, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre "yüksek gelirli ülkelere" yaklaştığını bildirdi.

ÇİN EKONOMİSİ 2020'DE 2,2 BÜYÜDÜ

Çin ekonomisi, 17 Aralık 2021'de revize edilen verilere göre, 2020'de yüzde 2,2 büyüme kaydetmişti.