Çin finans kuruluşlarına likidite desteği faiz oranını düşürüyor

Çin Merkez Bankası, finans kuruluşlarına likidite desteği faiz oranlarını düşürmeye hazırlanıyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC), ekonomideki toparlanmayı desteklemek için finans kuruluşlarına geçici likidite sağladığı başlıca para politikası araçlarından birinin faizini, bugün düşürmesi bekleniyor.

BORÇ VERME FAİZİNİ 10 BAZ PUAN DÜŞÜRECEK

PBOC'nin, banka ve diğer finans kuruluşlarına borç verme imkanı (SLF) faizini 10 baz puan düşüreceği konuşulanlar arasında yer alıyor.

YAVAŞLAYAN EKONOMİYİ BÜYÜTMEK HEDEFLENDİ

Çin'in, yavaşlayan ekonomik büyümeyi desteklemek için önümüzdeki aylarda yeni gevşeme adımları atması bekleniyor.

Kaynaklara göre bir günlük, yedi günlük ve bir aylık SLF faizi 10 baz puan düşürülerek sırasıyla yüzde 2,95, yüzde 3,10 ve yüzde 3,45'e indirilecek.