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    Çin ile Avrupa arasında 10 bin yük treni seferi yapıldı

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle gerilen Avrupa ve Rusya ilişkileride devreye alternatif olarak Çin girdi.
    • 22.08.2022 - 15:20
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    Çin ile Avrupa arasında 10 bin yük treni seferi yapıldı

    Çin Devlet Demir Yolları Grubu'nun (China Railway) Avrupa'ya yapılan seferleri açıkladı.

    Çin ile Avrupa arasındaki yük treni seferlerinin, bu yıl dün itibarıyla 10 bine ulaştığı bildirildi.

    24 Avrupa ülkesindeki 200 şehre gidildi

    Toplam 82 güzergahta yapılan seferler, 24 Avrupa ülkesindeki 200 şehre ulaştı.

    Trenler otomobillerden sanayi parçalarına, tekstilden aksesuarlara 53 kategoride 50 binden fazla ürün taşıdı.

    China Railway verilerine göre, sefer sayısındaki rakama bu yıl geçen yıla göre 10 gün erken ulaşıldı.

    Çin ile Avrupa arasında 10 bin yük treni seferi yapıldı #1

    Konteyner sayısında artış var

    Çin-Avrupa tren seferleri, 2022'de 10 bine ulaşırken toplam 972 bin TEU konteyner taşındı. Konteyner miktarı geçen yıla göre yüzde 5 arttı.

    Doğu Avrupa ülkelerine taşınan konteyner miktarı 2020'ye kıyasla yüzde 41,3, Batı Avrupa'ya yüzde 20,7 ve Orta Avrupa'ya yüzde 15,2 arttı.


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