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    Çin Merkez Bankası bazı faizleri düşürdü

    Çin'de yavaşlayan ekonomik büyümesini hızlandırmak için borçlanma maliyetlerini belirleyen başlıca faiz oranlarını, Çin Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için düşürdü.
    • REUTERS
    • 20.01.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:18
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    Çin Merkez Bankası bazı faizleri düşürdü

    Dünyanın ekonomik devlerinden olan Çin de koronavirüs salgınının kısıtlamalarından olumsuz etkilendi. Ülkenin özelinde gayrimenkul firmalarının yaşadıkları olumsuzluklar domino etkisi yaparak ekonomiye olumsuz yansıdı. Çin, sorunlarına çare alıyor.

    Çin ekonomisindeki ivme kaybının devam edeceğini öngören yatırımcılar, ekonomik büyüme dibi görmeden önce para politikasını bir miktar daha gevşetileceğini tahmin ediyorlar.

    EKONOMİSTLER ÇİN EKONOMİSİNİN GEVŞEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

    ABD de dahil olmak üzere diğer başlıca ekonomilerin para politikalarında sıkılaşmaya gitmesine rağmen birçok analist, Çin gayrimenkul piyasasındaki sorunların 2022'de de devam edeceğini ve koronavirüs varyantı Omicron tüketici faaliyetlerini kısıtlamasıyla, politikanın gevşetilmesinin gerekli olacağını düşünüyor.

    Çin Merkez Bankası bazı faizleri düşürdü #1

    ANA KREDİ ORANI 100 BAZ PUAN DÜŞTÜ

    Çin Merkez Bankası, aldığı kararla bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek yüzde 3,70'e düşürdü. Beş yıllık LPR ise Nisan 2020'den bu yana görülen ilk indirim ile yüzde 5 baz puan düşürülerek yüzde 4,60'a çekildi.


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