Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Dünyadaki merkez bankalarının para politikası kurullarında faizle ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın tercihi de faiz indirimi oldu.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile 1 haftalık vadeli ters repo faiz oranını 10'ar baz puan indirdiğini duyurdu.

KREDİ FAİZİ VE BİR HAFTALIK TERS REPO ORANI DÜŞTÜ

PBoC'den yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldüğü bildirildi.

NİSAN 2020'DEN BU YANA İLK KEZ BİR YIL VADELİ KREDİ FAİZDE İNDİRİM YAPILDI

Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi.

ÇİN EKONOMİSİ SON ÇEYREKTE YILLIK YÜZDE 4 İLE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9,8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8,1 oldu.

EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ YAVAŞLAMA EKONOMİDE SOĞUMAYA İŞARET ETTİ

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMLERİ EKONOMİYİ DESTEKLİYOR

Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM EDİLECEK

Analistler ayrıca, geçen yılın aralık ayında zorunlu karşılık oranlarında ve politika faizinde indirime giden PBoC'nin, ekonomiyi desteklemeye yönelik faiz indirimlerine devam edebileceğini dile getirdi.