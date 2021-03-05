Çin, savunma bütçesini yüzde 6,8 artırıyor

Çin’in 2021 yılı büyüme hedefi en az yüzde 6 olarak belirlenirken, savunma bütçesinin de yüzde 6,8 artırılarak 209 milyar dolara (1,35 trilyon yuan) çıkarılması planlanıyor.

Koronavirüs salgınına rağmen bu yılki büyüme hedefini en az yüzde 6 olarak belirleyen Çin, savunma bütçesini de yüzde 6,8 artırmayı hedefliyor.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, yeni hedefi Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen, ülkenin en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 4. Dönem Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdi.

2021 ÇİN SAVUNMA BÜTÇESİ 209 MİLYAR DOLAR OLACAK

Xinhua’nın haberinde, Çin'in 2021 savunma bütçesini yüzde 6,8 artırarak 209 milyar dolara (1 trilyon 350 milyar yuan) çıkarmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in savunma bütçesinin, 2021 savunma bütçesi 740 milyar dolar olarak açıklanan ABD’nin yaklaşık 4’te biri olduğu vurgulandı.

14. DÖNEM 5 YILLIK KALKINMA PLANI VE DİĞER REFORMLAR

Li, toplantıda 14. Dönem 5 Yıllık Kalkınma Planı ve diğer reformlarla ilgili açıklamalar da yaptı.

2020’de devlet başkanı Şi Cinping’in 2030'a kadar karbon emisyonunu azaltmada lider olma ve 2060'a kadar emisyonu sıfırlama vaadini desteklediğini vurgulan Li, "yeşil kalkınmayı" sürdürme sözü verdi.

"GELECEK 5 YILDA KARBON EMİSYONU AZALACAK"

Başbakan Li, gelecek 5 yılda ekonomideki birim başına düşen karbon emisyonunun yüzde 18 azaltılacağı bilgisini de paylaştı.

Li, Çin Komünist Partisi'nin (CCP) gelecek 5 yılda "Çin’i teknolojide kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi en önemli stratejik hedeflerden biri" olarak gördüğünü de vurguladı.