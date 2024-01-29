Çin'de Bahar Bayramı'nın ilk gününde 189 milyon seyahat yapıldı Çin, Bahar Bayramı'nı ay takvimine göre kutluyor. Bahar Bayramı, sezonu bol seyahatle geçiyor.

AA

Koronavirüs salgını sürecinde Çin'de Bahar Bayramı seyahatleri kısıtlanmış ve ülkenin ekonomi bundan büyük yara almıştı.

Şimdi Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı sezonunun ilk gününde, ülke içinde 189 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Toplam 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahat yapılması bekleniyor.

Seyahat sayısı geçen yılki sezonunun ilk gününe göre yüzde 19,7 artış

Ulaştırma Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Devlet Demiryolları Grubu'nun oluşturduğu özel çalışma ekibinin açıklamasına göre, seyahat sayısı geçen yılki seyahat sezonunun ilk gününe göre yüzde 19,7 artış gösterdi.

Demir yolu ile ile seyahat sayısı arttı

Sezonun ilk gününde toplam 189 milyon seyahat kaydedilirken, demir yoluyla yapılan seyahatler geçen yıla göre yüzde 78, kara yoluyla yapılanlar yüzde 16,6, nehir ve deniz yollarıyla yapılanlar yüzde 48,6 ve hava yoluyla yapılanlar yüzde 111,6 arttı.

9 milyar seyahat bekleniyor

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 26 Ocak-5 Mart'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti.

Bakanlık, seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'inin özel araçlarla gerçekleşeceğini öngörürken, kara, hava, nehir ve deniz yolu ulaştırma araçlarıyla 1,8 milyar seyahat yapılmasının beklendiği kaydetmişti.

"Dünyanın en büyük kitlesel göçü"

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, bir "sıla-i rahime dönüş ritüeli" olma özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesi ile 25 gün sonrasını içine alan 40 günlük "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

Çunyün

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)