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    Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları düştü

    Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesi ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle geriledi.
    • REUTERS
    • 17.01.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:24
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    Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları düştü

    Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, demir cevherinin kısa vadeli arzına yönelik endişelerin azalması ve Çin'de ekonomik yavaşlamanın devam ettiğine dair işaretlerle geriledi.

    ÇİN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

    Yılın tamamında yüzde 8,1 büyüyen Çin ekonomisi Q4'te ivme kaybetti, merkez bankası faiz oranlarını düşürdü.

    MAYIS TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI DÜŞTÜ

    Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, yüzde 3,1 gerileyerek ton başına 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 700 yuana geriledi.

    Çin de demir cevheri vadeli fiyatları düştü #1

    ŞUBAT TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI GERİLEDİ

    Singapur borsasında işlem gören şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2,8 düşüşle ton başına 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 123,10 dolara geriledi.

    Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları ve sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2,4 geriledi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,1 düştü. Dalian kok kömürü yüzde 3,8, kok fiyatları yüzde 5,2 geriledi.


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