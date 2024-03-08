Çin'den petrol keşfi: 100 milyon tonluk rezerv buldular Petrol sahasında keşfedilen kaynağın miktarı açıklandı. Çinli yetkililer, petrol ve doğalgaz çıktısının artacağını söyledi.

AA

Asya ülkesi Çin, yeni bir yeraltı kaynağı keşfine imza attı.

Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi bulundu.

Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nin (CNOOC) açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin 300 kilometre açığındaki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda yeni rezerv bulundu.

100 milyon ton hafif ham petrol keşfedildi

Okyanus derinliği ortalama 500 metre olan petrol sahasında, 100 milyon ton hafif ham petrol bulunduğu tespit edildi.

Petrol ve doğalgaz çıktısını artıracak

CNOOC Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, konuya ilişkin değerlendirmesinde, derin deniz taraması ve sondajının ülkenin petrol ve doğalgaz çıktısını artıracağını bildirdi.

2024 hedefi belirlendi

Çin'in kuzeyindeki Buhay Denizi ile güneyindeki Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)