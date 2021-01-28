Çin'e yapılan bor ihracatının ilk treni yarın yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e gidecek olan borun ilk treninin, yarın yapılacak törenle yola çıkacağı duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çin'e yapılacak bor ihracatındaki ilk trenle ilgili duyuru yaptı.

Bakanlık, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan bor ihracatındaki ilk trenin, yarın düzenlenecek tören ile yola çıkacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

ANKARA GAR'INDAN ÇIKACAK

Buna göre, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’e yapılan bor ihracatındaki ilk trenin, yarın saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tören ile Ankara Gar'dan yola çıkacağı belirtildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek bor madeninin 42 konteyner içerisinde Çin’in X’ian şehrine taşınacağı belirtilerek, Çin’e gidecek üçüncü ihracat treninin, aynı gün Rusya'ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı.

ANKARA, SİVAS, KARS GÜZERGAHINDAN BAŞLAYACAK

Bor yüklü trenin, Çin’e olan yurt içi yolculuğunun, Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayarak, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin’e geçiş yaparak Xi'an şehrine ulaşacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN MADENİ BOR ÇİN'E ULAŞACAK

Bor madeninin Çin yolculuğunun 12 gün süreceği belirtilerek yapılan açıklamada, "Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapacak. Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

"GEÇEN YIL, 700 BİN TON İHRAÇ EDİLDİ"

Yeniden canlanan tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye’nin madeni bor, Çin’e ulaşacak. Daha önce deniz yoluyla bor madenini dünyaya ihraç eden Eti Maden, şimdi de demir yoluyla dünyaya taşıyacak.

Böylece dünya bor pazarı lideri Türkiye, ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi. Dünya bor pazarının yüzde 57’sine hakim olan Türkiye, geçen yıl Çin’e 700 bin ton bor ihraç etti. Çin, Türkiye’nin uzak doğudaki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekti." ifadelerine de yer verildi.