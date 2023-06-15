Çin'in kömür ithalatı mayısta yüzde 92,6 yükseldi Çin Ulusal İstatistik Bürosu, mayıs ayına ait enerji ürünlerinin üretim ve ithalat verilerini açıkladı.

AA

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre ülkenin kömür ithalatı mayısta yüzde 92'den fazla arttı.

Çin'de kömür ithalatı 39,6 milyon ton oldu.

Mayısta, doğalgaz üretimi yüzde 7,2 artışla 19 milyar metreküpe, kömür üretimi yüzde 4,2 artışla 390 milyon tona, ham petrol üretimi ise yüzde 2,7 artışla 18,07 milyon tona çıktı.

Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 17,3 artarak yaklaşık 14,6 milyar metreküp oldu.

Mayısta kömür ithalatı yüzde 92,6 artı

Mayısta kömür ithalatı yüzde 92,6 artışla 39,6 milyon ton, ham petrol ithalatı yüzde 12,3 artışla 51,4 milyon tona yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde enerji ithalatı

Öte yandan ocak-mayıs döneminde kömür ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,6 artışla 180 milyon ton, ham petrol yüzde 6,2 artışla 230,2 milyon ton, doğalgaz ithalatı ise yüzde 3,3 artışla yaklaşık 63,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.