Çin’in zenginleri, koronavirüs salgınında 1.5 trilyon dolar daha zenginleşti

Çin’in zenginleri, koronavirüs salgınında 1.5 trilyon dolar daha zenginleşti

Vuhan'dan yayılan koronavirüs salgını sürecinde çok az sayıda kişi servetine servet kattı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilerken, bu süreçten kazançlı çıkanlar da var.

Çin’de e- ticaret, ilaç ve tıbbi ürün imalatçısı şirketlerin hissedarları, salgınla birlikte dolar milyarderleri kulübüne girdi.

SERVETLERİNİ KATLADILAR

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba'nın kurucusu ve Çin'in en zengin kişisi Jack Ma'nın servetinin yüzde 45 artarak 58.8 milyar dolara yükseldiği belirtilirken, aşı üreticisi Zhifei'nin kurucusu Jiang Rensheng'in servetinin üçe katlanarak 19.9 milyar dolara çıktığı ifade edildi.

LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ

Şişelenmiş su markası Nongfu ile tanınan ve listeye ilk kez giren 66 yaşındaki Zhong Shanshan'ın 53.7 milyar dolar ile üçüncü sıraya çıktığı belirtildi.

Yemek dağıtım uygulaması Meituan'ın kurucusu Wang Xing'in, servetini dörde katlayarak listede 25 milyar dolar ile 52 sıra yükseldiği ve 13'üncü sıraya çıktığı raporlandı.

"BİR YILDA BU KADAR ZENGİNLİK GÖRÜLMEDİ"

Online alışveriş platformu JD'nin kurucusu Richard Liu'nun da servetini ikiye katlayarak 23.5 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

Hurun Raporu baş araştırmacısı Rupoert Hoogewerf,"Dünya bu kadar zenginliğin bir yılda kazanıldığını hiç görmedi." dedi.

İLAÇ VE AŞI ŞİRKETLERİNİN PATRONLARI YÜKSELİŞTE

Çinli üreticilerin, maske ve tıbbi malzeme için yoğun küresel talepten faydalandığı ve toplam ihracatın, bir önceki yıla göre eylül ayında yüzde 9,9 arttığı, ayrıca fabrika faaliyetlerinin de hızlandığı belirtildi.

257 MİLYARDER LİSTEYE EKLENDİ

Çin'in şu anda toplamda 878 milyardere sahip olduğu ve geçen yıldan bu yana listeye 257 kişinin eklendiği belirtildi.

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