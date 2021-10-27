Çinli Evergrande hisseleri düştü

Ekonomik sıkıntı yaşayan gayrimenkul şirketi Evergrande'nin borçlarının ilk taksitini ödemesine rağmen Çin'de sular durulmuyor.

Nakit sıkıntısı yaşayan Çinli Evergrande ve şirketin elektrikli araç birimi New Energy'nin hisseleri, devlet planlama kurumunun "kilit sektörlerdeki" şirketlere borç yapılarını "optimize etme" çağrısında bulunmasının hemen ardından düştü.

HİSSELER EKSİ BİR DEĞERİNE KADAR İNDİ

Evergrande ve New Energy hisseleri TSİ 0355 yüzde 1'e biraz altında ekside işlem gördü. Aynı saatte Hang Seng endeksi yüzde 1,7 eksideydi.

GEÇEN HAFTA BORÇ TAKSİTİNİ SON ANDA ÖDEMİŞ VE TEMERRÜTTEN KURTULMUŞTU

Yaklaşık 300 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan Evergrande'nin temerrüde düşeceği görüşü geçtiğimiz haftalarda yatırımcıları tedirgin edip piyasalar genelinde risk iştahının azalmasına yol açtı. Şirket dolar cinsi bir tahvilinin faiz ödemesi için yeterli parayı geçen hafta banka hesaplarına aktararak son anda temerrüdün önüne geçmişti.

BENZER SIKINTILARIN FARKLI ŞİRKETLERDE YAŞANACAĞI ENDİŞESİ HAKİM

Çin'in Evergrande'nin sahibine borçlarını kendi cebinden ödemesini tavsiye etmesi piyasalarda risk iştahını düşürdü. Analistler, Çin'in Evergrande'ye karşı tutumunun genel olarak konut sektörüne olan tutumunu yansıtabileceğini aktararak, benzer sıkıntıların farklı şirketlerde yaşanabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

DEVLET, BORÇ ALAN ŞİRKETLERİ UYARDI

Çin'in devlet planlama kurumu dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, döviz cinsi borçlanan şirketlerle bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Toplantıda, şirketlere borç aldıkları paraları sadece üzerinde anlaşma sağlanan amaçlar için kullanmaları ve "piyasanın genel düzenini kendi itibarlarını korudukları gibi korumaları" tavsiyesinde bulunuldu.