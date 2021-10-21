Çinli Evergrande’ye borç ödemesine üç aydan fazla ek süre

Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, 300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğine gelmiş, ödeme yolları aramıştı. Tüm ülkeyi etkileyen gelişmelerde şirkete verilen borç ödeme süresi uzatıldı.

Borç krizi içindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group, temerrüde düşen 260 milyon dolar tutarındaki tahvili için "üç aydan fazla" ek ödeme süresi elde etti.

Gayrimenkul araştırma kuruluşu REDD'in yaptığı habere göre, Jumbo Fortune Enterprise ortak girişiminin ihraç ettiği ve Evergrande'nin garantörü olduğu 260 milyon dolarlık tahvilin vadesi şirketin ilave teminat sağlamayı kabul etmesinden sonra "üç aydan fazla" uzatıldı.

Evergrande'nin temerrüde düşen dolar cinsi tahvilinin ödemesini yapması için elde ettiği nadir ek süre şirketin ana emlak biriminin çoğunluk hisselerini 2 milyar 600 milyon dolara satmak için yaptığı anlaşmanın dün suya düşmesinden sonra gerçekleşti.

EVERGRANDE’NİN, HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS’E HİSSE SATIŞI GİRİŞİMİ İPTAL EDİLMİŞTİ

300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğinde olan Evergrande'nin, emlak birimi Evergrande Property Services'deki çoğunluk hisselerini daha küçük rakibi Hopson Development Holdings'e yaklaşık 2 milyar 600 milyon dolara satmak için yaptığı teklifi askıya alınmıştı. Satış anlaşmasının iptali, Evergrande'nin 83 milyon 500 bin dolarlık kupon ödemesi gelen başka bir tahvilinin 30 günlük geri ödeme süresinin dolmasına az bir zaman kala gerçekleşti.

GELİŞMELER ŞİRKETLERİN HONG KONG BORSASINDAKİ İŞLEMLERİNE YANSIDI

Evergrande'nin Hong Kong borsasındaki hisseleri açılıştaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek en son yüzde 9,8 düşerken, şirketin gayrimenkul biriminin hisseleri yüzde 5, elektrikli araç biriminin hisseleri yüzde 10,3 düştü. Hopson'un hisseleriyse yüzde 5,6 yükseldi.