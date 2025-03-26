Çinli turizmciler, Balıkesir'de Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti

AA

Çinli turizmcilerin yolu bu kez Balıkesir'in Edremit ilçesine düştü.

Edremit Ticaret Odası'nın girişimleriyle düzenlenen "Kuzey Ege Kültür ve Doğa Gezisi Programı" kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen dokuz turizm firması temsilcisi, Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kenti gezen Çinli turizmcilere, Antandros Antik Kenti Derneği Başkan Yardımcısı Leyla Tunç Yeltin rehberlik etti.

ROMA VİLLASINI GEZDİLER

Roma villasının mozaik ve mermer kaplı odaları, hamamı ve latrinası gibi tarihi yapıları yakından inceleyen misafirler, kazı çalışmaları, şehir surları, nekropol ve Antandros'la bağlantılı mitolojik hikayeler hakkında detaylı bilgi aldı.

TURİZME KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Edremit Ticaret Odası'nın bu önemli girişiminin, bölgedeki kültürel ve doğal mirasın tanıtımına ve bölge turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

TURİZMCİLER EDREMİT'E HAYRAN KALDI

Ziyaretin ardından Çinli turizmciler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.