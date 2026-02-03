Çinli üreticinin piyasa müdahalesi bakırda tekrar artışa yön verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli metallerin sert düşüşünün ardından gerçekleşen alış satış işlemleri, piyasaya etki etmeye başladı.

Bakır yatırımcısı, hızlı düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen bir piyasayla karşı karşıya.

TOPARLANMAYA BAŞLADI

Bakır fiyatları, pound başına 5,85 doların üzerine çıkarak, metal piyasasındaki oynaklığın azalması ve alım yapanların devreye girmesiyle iki günlük sert satış dalgasının ardından toparlandı.

BAKIRA TALEP ARTIYOR

Küresel bazda bakıldığında da Çinli üreticiler, Ay Yeni Yılı tatili öncesinde düşük seviyelerden bakır satın aldı.

Küresel piyasalarda yenilenebilir enerji projelerinin yoğunluğunun artmasıyla bakır piyasasındaki talep beklentileri artıyor.

KEVIN WARSH ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Bakır, kazandığı yükseliş ivmesiyle rekor fiyatının üzerinden yüzde 15'e kadar gerileme yaşadı.

Bu hızlı düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed başkanı olarak aday göstermesiyle daha da hızlandı.