COP31 öncesi 100’ün üzerinde bakan, Sıfır Atık Forumu için İstanbul’da buluşacak

Uluslararası iklim diplomasisinin en kritik eşiklerinden biri öncesinde dünya; çevre, iklim ve sürdürülebilirlik gündeminin en kapsamlı buluşması için İstanbul’da bir araya gelecek. 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, içerik derinliği, katılım düzeyi ve temsil gücü bakımından COP31 süreci öncesindeki en büyük çevre, iklim ve sıfır atık toplantısı olma özelliği taşıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek olan forum; hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademi, özel sektör ve sivil toplumun üst düzey katılımıyla küresel çevre politikalarının şekillendiği stratejik bir platform niteliği taşıyacak. Sıfır Atık Forumu’nun 150’den fazla ülkeden katılımcıyı, 500’ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul’da buluşturması bekleniyor.

SIFIR ATIK HAREKETİ, GLOBAL İKLİM POLİTİKALARINA YÖN VERİYOR

Vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede ulusal bir çevre politikası olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’nin öncülüğünde şekillenen bu yaklaşım, artık çok taraflı diplomasi, kalkınma politikaları ve iklim müzakereleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenecek Forum, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, akademiyi, özel sektör temsilcilerini, finans kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları bir araya getirerek çok paydaşlı bir dönüşüm zemini oluşturacak.

"HEDEFİMİZ COP31'E UYGULANABİLİR ÇIKTILARLA KATKI SUNMAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul’da düzenlenecek Forum’un, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim müzakerelerinin merkezine taşıyan stratejik bir hazırlık platformu niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

COP31 sürecine ilerlerken, sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırmak zorundayız. İstanbul’da gerçekleştireceğimiz bu kapsamlı buluşma; hükümetler, yerel yönetimler, finans kuruluşları, özel sektör ve gençleri aynı zeminde bir araya getirerek yalnızca sorunları tartışan değil, uygulanabilir ve ölçülebilir politika önerileri geliştiren güçlü bir iş birliği altyapısı oluşturacaktır. Hedefimiz; sıfır atık yaklaşımını küresel iklim ajandasının belirleyici bileşenlerinden biri haline getirmek ve COP31’e somut, uygulanabilir çıktılarla katkı sunmaktır.

100’ÜN ÜZERİNDE BAKAN İSTANBUL’DA BULUŞACAK

Forum kapsamında 100’den fazla ülkenin çevre, iklim, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu bakanlarının İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Bu düzeyde bir katılım, organizasyonu yalnızca bir tematik zirve olmaktan çıkararak küresel çevre diplomasisinin en güçlü buluşma noktalarından biri haline getiriyor. Bakanlar düzeyindeki oturumlarda; "Döngüsel ekonomi politikaları", "Plastik kirliliği ile mücadele", "Atık yönetiminde küresel standartların uyumlaştırılması", "İklim finansmanı ve yeşil yatırımlar", "Gelişmekte olan ülkeler için kapasite geliştirme mekanizmaları" gibi başlıklarda somut politika önerileri ele alınacak.

ÜÇ GÜN SÜRECEK ÇOK BOYUTLU POLİTİKA GÜNDEMİ

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, üç gün boyunca eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çok sayıda panel ve oturumda sıfır atık yaklaşımının farklı boyutları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Programda öne çıkan başlıklar arasında: "Gıda israfının önlenmesi", "Organik atık yönetimi ve metan emisyonlarının azaltımı", "Döngüsel ekonomi finansmanı ve sürdürülebilir yatırım araçları", "Şehirlerde sıfır atık uygulamaları ve yerel yönetim modelleri", "Plastik kirliliği ve küresel politika süreçleri", "Yeniden kullanım sistemleri ve ürün onarımını teşvik eden mekanizmalar", "Enerji sistemlerinde atık önleme stratejileri", "Tekstil ve moda sektöründe döngüsel dönüşüm" yer alıyor.

COP31 ÖNCESİ KÜRESEL AJANDAYI BELİRLEYECEK

Forum, Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nın 31. Oturumu (COP31) öncesinde ülkelerin pozisyonlarını netleştireceği ve ortak deklarasyon zeminini güçlendireceği en kapsamlı platform olarak konumlanıyor.

Üç gün sürecek program kapsamında: "Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumları", "Küresel İyi Uygulama Sunumları", "Gençlik ve Yerel Yönetimler Oturumları", "Özel Sektör ve Yeşil Finans Panelleri" yer alacak. Ayrıca döngüsel üretim modelleri, ileri geri dönüşüm teknolojileri ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geniş bir sergi alanında uluslararası paydaşlarla buluşturulacak.