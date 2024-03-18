Çorum Sanayi Sitesi bir ilke imza attı: Türkiye’nin en büyük bronz dökümü gerçekleştirildi Türk imalatçıları ülke ekonomisine katkı sağlamak için şartlarını zorlayarak kendi alanlarında çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de savurma döküm yöntemiyle tek parça bronz üretiminde boyutları artırmak oldu.

İHA

Bronzun ilk işlendiği topraklarda, alaşım bu kez sanayi sitesinde tekrar işlenerek geliştirildi.

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’de ilk defa 1.100 milimetre çap ve 1.500 milimetre boyutlarında tek parça savurma döküm yöntemiyle bronz üretimi gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye sanayisinde bronz döküm alanında önemli bir kilometre taşına imza atıldı.

"Türkiye'de ilk kez bu ebatlarda tek parça bronz üretimi gerçekleştirildi"

Firma sahibi Hüseyin Hoşgör, yaptıkları çalışmanın boyutlarını şu sözlerle gözler önüne serdi:

Ülkemizde ilk defa bu ebatlarda tek parça bronz üretimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Dünyada ilk kez Hitit uygarlığının başkenti olan bu topraklarda üretmeye başlanan bu alaşımı, yüzyıllar sonra yine aynı topraklarda üretmek bizim için büyük bir anlam taşıyor.

Bronz ithalatını azaltmaya katkı hedefi

Bu başarının arkasındaki emeğin çok büyük olduğunu vurgulayarak Hoşgör, şu bilgileri paylaştı:

Türkiye’de bronz kullanımı yaygın olsa da yurt içi üretim talebi karşılayamadığından bronz ithalatı önemli bir yere sahiptir. Yaptığımız yeni yerli makinalar ve yatırımlarla ülkemizin bu alanda ithalata bağımlılığını azaltmayı da hedeflemekteyiz. Bu başarıyla hem Çorum’umuza hem de ülkemiz sanayisine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)