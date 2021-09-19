Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi başladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çukurova'da kadınların dalından tek tek topladığı narlar, zahmetli bir uğraşın ardından nar ekşisi olarak sofralardaki yerini alıyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinde yetiştirilen ürünler gibi onları ortaya çıkartan yöntemler de çeşitlilik gösterebiliyor.

NAR EKŞİSİ, SALATALARIN SULTANI

Aromasıyla özellikle salataların vazgeçilmezleri arasında yerini alan nardan elde edilen ekşi, geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, olgunlaşan narları dalından tek tek toplayarak dilimlere ayırıyor.

NARLAR ÖNCE AYIKLANIYOR

Sopa ve kaşıkla narın tanelerini ayıklayan kadınlar, daha sonra çuvallara doldurdukları nar tanelerini ezerek suyunu çıkarıyor. Çıkan nar suyu, odun ateşiyle kazanlarda saatlerce kaynatılarak nar ekşisine dönüşüyor.

EV HANIMLARI NAR EKŞİSİNİ İMECE USULÜYLE YAPIYORLAR

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, ev hanımlarının imece usulüyle yaptıkları nar ekşisi mesaisinin başladığını söyledi.

BİR KISMINI KENDİLERİNE AYIRIYORLAR

Nar ekşisi yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden İspir, "Kadınlar, yaptıkları nar ekşisinin bir kısmını kendileri için ayırıyor, geriye kalanı ise satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Çok eski tarihten bu yana yöremizde kadınlar tarafından nar ekşisi yapılır. Küçük çiftçiler ve aileler, hem kendi ihtiyaçlarını çıkarıyor hem de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Makineleşme olmadan, elle nar ekşisi çıkartılıyor." diye konuştu.

NAR EKŞİSİNİN KİLOSU 35-40 LİRA

İspir, kadınların yaptıkları nar ekşisinin kilogramını 35-40 liradan sattığını belirtti.

“YEMEKLERİN VAZGEÇİLMEZ TADI”

Ev hanımı Emine Göçer de imece usulü hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmez tadı olduğunu kaydetti.

Nar ekşisinin yapımının zor ve zahmetli olduğunu anlatan Göçer, nar ekşisinin, salata ve çorba gibi yemeklere çok güzel tat verdiğini söyledi.

KABUKLARI KURUTULUYOR VE YAKACAK OLARAK KULLANILIYOR

Hacer Özge de tanelerini ekşi olarak değerlendirdikleri narın, kabuklarını da kurutarak yakacak olarak kullandıklarını ifade etti.