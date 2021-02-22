Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerine değindi.

"95 MİLYAR DOLAR REZERVİMİZ VAR"

Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfırlandığı iddialarına açıklık getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, ey Faik Öztrak şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş. Bize diyorlar ki IMF'den borç alın. O sizin cibiliyetinizdir, karakterinizdir, bizde bu yok. Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta daha da ileri gittiler sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var

"DÖVİZİN BUHARLAŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indi. Biz yine 132'ye de 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur."