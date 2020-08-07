Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'a sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada Bakan Berat Albayrak'ı hedef alanlara Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğini hatırlattı.

Amerika ile Çin arasındaki gerilim ve koronavirüsün etkisi Türkiye'de döviz kurlarının dalgalanmasına neden oldu.

Ekonomiyi sadece döviz kurları üzerinden değerlendirenler sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Ayasofya Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net bir dille Bakan Berat Albayrak'a destek verdi.

"BUNLAR YETİŞEMEDİĞİ ÜZÜME KORUK DİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar... Bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Türkiye nereden nereye geldi. Batı nerede, dünya nerede...

İşte koronavirüste, biz 150'ye yakın ülkeye biz maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz.

MİLLETİMİZİ BİRİLERİNE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ

E bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle olmuyor. Bunları görmüyor musunuz? Böyle bir dönemde biz hastaneyi bitirdik. E bunlar neyle oluyor? Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin bu gücü olmasa, bu kadar kısa zamanda bu hastaneleri yapabilir misiniz? Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimizi birilerine muhtaç etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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