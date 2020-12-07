Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir reform seferberliğinin başlatıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Yatırımcılara seslenen Erdoğan, ağır faturaları olacak hesapsız adımlardan uzak durduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yeni bir reform dönemine girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara "Gelin Türk misafirperverliğiyle tanışın" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesapsız adımlardan uzak duruyoruz ViDEO

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ELDE ETTİĞİMİZ BÜYÜME..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor.

Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik.

2002'DEN BU YANA..

2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz.

ULUSLARARASI MÜTEŞEBBİSLERİ ASLA YABANCI YATIRIMCI OLARAK GÖRMEDİK

Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum.

HUKUK, DEMOKRASİ VE EKONOMİDE YENİ BİR REFORM SEFERBERLİĞİ

Hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz."