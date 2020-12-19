Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı törenle açılıyor.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik."

Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz.

(Uluslararası yatırımlar) Asıl büyük atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız."





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