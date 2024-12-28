AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut fiyatlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara konut fiyatlarında yeni adımlar atılacağını bildirdi.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir sosyal konut seferberliği yapmayı planlandığın belirtti.

Erdoğan, sabit gelirli vatandaşları da konut sahibi yapmanın adımlarının atılacağını ve böylece konut fiyatlarında oluşan balonun sönmeye başlayacağını aktardı.

"YENİ YUVA KURAN GENÇLERİMİZE TAHSİS EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Sabit gelirli vatandaşımızı konut sahibi yapacağız. Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Yeni yuva kuran gençlerimize tahsis edeceğiz. Böylece kira ve konut balonu da kendiliğinden sönecek.