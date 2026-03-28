Cumhurbaşkanı Erdoğan, WEF ve BlackRock'ın Başkanı Fink'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile WEF Üst Düzey Yöneticisi Alois Zwinggi de yer aldı.

1.2 TRİLYON DOLARLIK ZİRVE

Dünya Ekonomik Forumu ile bağlantılı Türkiye Ülke Stratejisi oturumu öncesinde gerçekleştirilen toplantı, İstanbul’da küresel yatırımcıları ve Türk politika yapıcılarını bir araya getirdi.

Stratejik diyalog kapsamında 16 ülkeden 23 uluslararası yatırımcı toplantıya katıldı.

Üretim, teknoloji, enerji, finans, altyapı, sağlık, gıda ve havacılık gibi sektörleri temsil eden şirketlerin toplam varlık büyüklüğünün 1.2 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Toplantılarda Türkiye’nin küresel ekonomideki konumu, yatırım potansiyeli ve uzun vadeli büyüme görünümü ele alındı.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Toplantılara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oturumlarda Türkiye’nin makroekonomik çerçevesi ve reform gündemine ilişkin sunum yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji güvenliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise bölgesel istikrar ve iş birliği konularını ele aldı.

Katılımcılar, Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması, ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesi ve daha fazla yabancı yatırım çekilmesine yönelik adımların yanı sıra ülkenin küresel bir merkez olma rolünün nasıl pekiştirileceğini de masaya yatırdı.