Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlara dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerini fahiş fiyatlarla piyasaya sürenlere karşı vatandaşlara "boykot edin" dedi.

"FIRSATÇILARA KARŞI EN BÜYÜK KOZUMUZ BOYKOTTUR"

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız. Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır