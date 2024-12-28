Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), istihdam kapasiteleri açısından Türkiye ekonomisi için önemi büyük..

Sanayi ve hizmet sektöründeki 3,7 milyon KOBİ'ye sağlanan devlet yardımlarına yönelik bir adım atıldı..

KOBİ'LERE MÜJDE

BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49'uncu Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ'lere yeni müjdeyi duyurdu..

ÇALIŞAN BAŞINA AYLIK 2500 LİRA DESTEK ÖDEME

KOBİ'lere çalışan başına aylık 2500 lira destek ödemesi yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan konfeksiyon ve tekstil sektörünü korumayı hedefliyoruz.



Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapmayı planlıyoruz.