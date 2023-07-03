Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Sözümüzü tutacağız KAbine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili sürecin başlatılacağını belirterek "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak." dedi.

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ensonhaber.com

Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Memur ve emekli ise maaşlarına yapılacak zam için enflasyon verilerini beklemeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"Sözümüzü yerine getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranının netleşmesiyle verilen sözlerin yerine getireceğini söyledi.

"Süreci başlatıyoruz"

5 Temmuz'u işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak.



Biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Emekli ve memurların zam artışı neye göre yapılıyor?

Emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere zam yapılıyor.

Ekmeklilerin maaşları 6 aylık enflasyon farkı ile belirleniyor.

Memurlar da bu fark ve toplu sözleşmedeki pay oranında zam alıyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

Memur maaşlarının zammının enflasyon farkı 5 Temmuz'da belli oluyor

Haziran enflasyonu 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Bu rakam, yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi olacak ve böylelikle 6 aylık enflasyon belirlenmiş olacak.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Enflasyon fakına artı refah payı gelecek

Ancak son dönemde yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi gerekçesiyle bu kuralların dışında da refah payı ekleniyor.

Kullanılan en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?

Son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

Memur ve emeklilere rahatlatma sözü

Cumhurbaşkanılğı seçini öncesinde ve sonrasında ekonomi yönetimi tarafından; temmuz ayında hem enflasyon farkının hem refah payının dikkate alınacağı yeni artışlarla çalışanların ve emeklilerin rahatlatılacağı belirtildi.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını da aktardı.

Bu da mevcut en düşük maaşa yüzde 85 zam anlamını taşıyor.