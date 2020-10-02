Dalında satılan 'Çağlayancerit cevizi' üreticisini mutlu etti

Eğer Çağlayancerit cevizi gibi ürünü iyiyse ve aranılan ürünlerin başında geliyorsa, üretici de emeğinin karşılığını alıp, mutlu oluyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizi, o kadar beğeniliyor ki daha dalındayken satılıyor.

Dağlık yapıya sahip ilçede kayıtlı 30 bin dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapılıyor. Hasadın devam ettiği Çağlayancerit ilçesinde ağaçtan toplanan cevizlerin bir kısmı yaş satılırken, bir kısmı da kabuklarından ayrılıyor ve ardından kuruması için gölge alanlara seriliyor.

KURUTULDUKTAN SONRA SATIŞA HAZIR OLUYORLAR

Cevizler, 1 haftalık kurutma süresinden sonra satışa hazır hale getiriliyor. Çağlayancerit cevizi, daha dalından indirilmeden alıcı buluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Barak, cevizin Çağlayancerit için en önemli ürün olduğunu vurgulayarak, geçen yıl yaklaşık 7 bin 500 ton ürün aldıklarını anlattı.

BU YILKİ REKOLTE 8 BİN TON

İbrahim Barak, geçtiğimiz günlerde hasada başladıklarını belirterek "Çiftçiler için bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Bu yılki rekolteyi kayıtlarımıza göre 8 bin 500 ton olarak öngörüyoruz. Çiftçilerimiz pazar problemi yaşamadan, depolama sıkıntısı görmeden ürünlerini satıyor. İlçemizin ikliminden dolayı cevizimiz susuz yetişiyor. İlçemiz Kahramanmaraş'ın ceviz üretiminin önemli bir bölümünü karşılıyor." dedi.

“CEVİZİMİZ KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR”

Barak, Çağlayancerit cevizinin taze ve kışlık olarak çevre illerin ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak, "Cevizimiz tat ve aroma bakımından zengin olduğundan kapış kapış gidiyor. Bir kente ceviz gönderiyoruz gelecek yıl sipariş 2-3 katına çıkıyor. Genelde sofralık olarak kullanılıyor."

KİLOGRAMI 35 LİRA

Barak, kilogramı 35 lira civarında satılan cevizin, geçmişten bu yana tane olarak da talep gördüğünü sözlerine ekledi.

"TOPRAK BEREKETLİ, VERİM YÜKSEK"

Üreticilerden Ömer Çetinkaya da Çağlayancerit'in topraklarının bereketli, ceviz ağaçlarının da veriminin yüksek olduğunu söyledi.

“BU YILKİ CEVİZ VERİMİ İYİ”

Üreticilerden 78 yaşındaki Hasan Emek ise bu yılki ceviz veriminin iyi olduğunu belirterek, kilogramının 30 ile 35 liradan, tane olarak da 40 ile 50 kuruş arasında satıldığını söyledi.