Dalında satılan Kahramanmaraş'ın Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva, yurt içi piyasanın dışında 10 ülkeye gönderiliyor.

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan Şahinkaya ayvası, özellikle aroması ve sulu olması nedeniyle yurt dışından ilgi görüyor.

ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT DIŞINA

Binbir emekle çiftçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak büyük bölümü yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Şahinkaya ayvasının lezzeti ve sulu olmasıyla diğer ayvalardan daha ön plana çıktığını söyledi.

MEYVELERİ ABD, RUSYA, SUUDİ ARABİSTAN, İRAN VE IRAK SATIN ALIYOR

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazide üretilen ayvalardan dönüm başına 10 ton hasat yapıldığını dile getiren Çetinkaya, "Şahinkaya ayvasında rekolte ve fiyat çok iyi. Ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şahinkaya ayvası pazar konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyor. Son derece kaliteli olan ayvamızı tedarikçi firmalar dalından satın alıyor. ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak gibi 10 ülkeye ihraç ediliyor." şeklinde konuştu.

"2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.

"Üretimimiz olduğu gibi dış piyasaya gidiyor." diyen Şişman, yeni bahçe kuranlar olduğunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bölgede sık sık denetleme yaparak ilaçlama, budama konularında kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

“YAĞMUR DÜŞÜNCE AYVALARIMIZ RENGİNİ ALDI”

Hasattan çiftçinin memnun olduğunu belirten Şişman, "Yağmur düşünce ayvalarımız rengini aldı. Hasadımıza da başladık." dedi.

İlçede 15 yıldır ayva üreticiliği yapan Taylan Kurtoğlu ise yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan ayvalarının depo ömrünün uzun, bu yılki veriminin de çok güzel olduğunu dile getirdi. Kurtoğlu, "Pazar sıkıntımız yok. Bu sene gelen tüccar memnun kaldığı için seneye de geliyor." şeklinde konuştu.