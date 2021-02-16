Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile makine alımlarına, yüzde 50 destek verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ET-SÜT ÜRETİMİNDE VERİMLİLİĞİN VE KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMAÇLANIYOR

Tebliğle, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tebliğ kapsamındaki desteklerden, yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçüyle birlikte başvuran damızlık manda yetiştiricileri birliği üyelerine, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden projeyle başvuran yatırımcılara destek verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecek.

Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. İstenecek belgeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehberinde belirtilecek.

Aynı konudaki yatırımlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların başvuruları değerlendirilmeyecek.

YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI

Tebliğ kapsamında yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına hibeye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50'si oranında destek verilecek. Ayrıca, damızlık dişi manda ve manda boğası, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı alımlarına hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacak.

HİBE DESTEĞİNDEN BİR KEZ YARARLANILIYOR

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak.

DESTEKTEN, PROJESİ ONAYLANAN VE YATIRIMINI TAMAMLAYANLAR YARARLANACAK

Konuya ilişkin karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve burada belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak.

Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden faydalanabilecek.

Hibe, kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaatı, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsayacak.

Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayacak ve aynı takvim yılı içinde tamamlanacak. Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının kasım ayının son iş günü olacak.