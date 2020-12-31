Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başarı hikayesini anlattı

Başarılı projelerle günden güne büyüyen Dap Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, camlı binalardan proje yürütmediğini gece yarılarında projelerinde inceleme yaptığını söyledi.

Özellikle İstanbul'un birçok farklı noktasında ortaya koyduğu başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Dap Yapı'nın bugüne gelen hikayesi herkes tarafından oldukça merak ediliyordu.

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz, markasının hikayesini ve başarısının sırlarını anlattı.

"KENDİMİZİ RESSAM OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"

"Türkiye'nin vitrinini işliyoruz aslında, bunun için kendimizi ressam olarak nitelendiriyoruz" diyen Ziya Yılmaz, projelerini camlı binalardan yönetmediğini gece yarısı uykusundan kalkıp projelerinde inceleme yapmaya gittiğini söyledi.

DAP'IN ANLAMI

Dap'ın kelime anlamının "temiz ve şık" olduğunu belirten Ziya Yılmaz, aslen Trabzon Sürmeneli olduğunu ve Sürmene'de bir dağın da adının Dap olduğunu söyledi.

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz'ın başarı hikayesini izlemek için tıklayın