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    Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlarla ilgili karar

    Darphane sertifikalarından elde edilen kazançların tevkifat oranı yüzde 10 ve yüzde 15 olarak belirlendi.
    • 15.09.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 10:13
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    Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlarla ilgili karar

    Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranları açıklandı.

    Tevkifat oranları yüzde 15, menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları için yüzde 10 olarak belirlendi.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Reuters'in haberine göre kararla, ilgili karar kapsamında kazançlara uygulanacak tevkifat oranlarını belirleyen hükümlere "darphane sertifikaları" ibaresi eklendi.

    kesinti

    Yeni tevkifat oranları belirlendi

    Buna göre, darphane sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat yani kesinte oranı yüzde 15, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dâhil olmak üzere menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının bu kapsamda elde edecekleri gelir ve kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.


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