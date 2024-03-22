Darphane'ye 150 milyon lira sermaye tahsis edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne, döner sermaye faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla yeni sermaye tahsis edildi. Tahsis edilen kaynağın kullanım alanları ve esasları da karara bağlandı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Genel Müdürlüğe, döner sermaye faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira sermaye tahsis edildi.

Söz konusu tutar, gerektiğinde artırılabilecek.

Hazine malı haline gelen kıymetli madenler ekonomiye kazandırılacak

Yönetmelikte, Hazine malı haline gelen kıymetli madenlerin ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Saymanlıktaki kıymetli maden Darphanede ekonomiye kazandırılacak

Buna göre, Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü'nün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler, Genel Müdürlüğün talebi üzerine Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle Genel Müdürlüğe saflaştırmak, dönüştürmek ve satmak üzere teslim edilecek.

Miktar ve ayarı belirlenemeyen ürünlerin dönüştürme işlemleri belirlendi

Miktar ve ayarı belirlenemeyen ürünler için ergitme, saflaştırma ve dönüştürme işleminin yapılacağı durumlarda, ürünlerin miktar ve ayarı belirleninceye kadar Darphane ve Damga Matbaası Saymanlığından bir görevli bu sürece gözlemci olarak katılacak.

Saflaştırma ve dönüştürme işlemleri kararları

Bu konuda alınan yeni kararlar şöyle:

-Saflaştırma ve dönüştürme işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya yaptırılacak.

-Satışa hazır hale gelen ürünler, çeşitlerine göre teklif toplama veya müzayede yoluyla satılabilecek.

-Ürünler satıldıktan sonra satış fiyatından ergitme, saflaştırma ve dönüştürme işlemleri için yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutar, 7 gün içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)