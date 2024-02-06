DASK, 6 Şubat depremlerinde 35 milyar lira hasar ödemesi yaptı Kahramanmaraş merkezli depremlerde faaliyet gösteren DASK, depremin ilk gününden bugüne kadar geçen bir yılda yapılan çalışmaları gözler önüne seren bir bilgelendirme yayınladı.

AA

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle ilgili kurumlar da son bir yılın değerlendirmesini yapıyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana yaklaşık 600 bin hasar ihbarı ulaştığını ve ödenen tazminatın 35 milyar lirayı bulduğunu duyurdu.

Kurum, depremin hemen ardından, Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi'ndeki mevcut ekiplerine İstanbul ekiplerinin katılımıyla tam kadro çalışmaları başlattı.

"DASK ihbar beklemeden harekete geçti"

Hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak hasar süreçleri yürütüldü.

"24 saat içinde ödemeler yapılmaya başlandı"

Böylece depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemeleri gerçekleşti.

"Konteyner ofisler kuruldu"

Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi'nde bulunan DASK tırı ve hasar ekiplerinden bir grup aynı gün bölgeye intikal etti. Sigortalılara daha hızlı ve yüz yüze hizmet sunmak amacıyla bölgedeki illere DASK konteyner ofisleri kuruldu.

Bu ofisler Malatya, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta 31 Ekim'e kadar faaliyetlerini sürdürdü.

E-Devlet'e "DASK Ödeme Şifre Hizmeti" eklendi

Bu süreçte DASK adına birçok yeni uygulama hayata geçirildi. Hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte vatandaşlara maddi güvence sağlayarak yaralarını sarmak amacıyla, DASK’ta 27 Şubat 2023'te avans ödemesi uygulaması başlatıldı.

"Taleple eksperler tekrar değerlendirme yaptı"

Gelen ihbarların büyük kısmını oluşturan hafif hasarlı konutlar için de yeni bir uygulama başlatıldı. Sigorta bedelinin yüzde 15’i direkt olarak ve muafiyet uygulanmadan sigortalılara ödendi. Sigorta bedelinin yüzde 15’ini tahsil eden sigortalıların talep etmesi durumunda konutlarına eksper göndererek yeniden değerlendirme yapılması mümkün kılındı.

"50 bin liraya kadar olan hasarlar doğrudan sigortalılara ödendi"

İpotekli konutlar için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bir işbirliği yapılarak, bireysel muvafakatname yerine topluca işlem yapılması sağlandı. Bu sayede 50 bin liraya kadar olan hasarlar doğrudan sigortalılara ödendi.

E-Devlet üzerinde yapılan düzenlemeler sayesinde sigortalılar ödeme şifrelerine e-Devlet üzerinden de erişebildi.

"4 ayda tüm ödemeler yapıldı"

Depremin ardından geçen 4 aylık sürede, hasar evrakı tam olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespiti yapılabilmiş tüm konutların hasar ödemeleri tamamlandı.

Hasar ödemeleri 35 milyar liraya ulaştı

Depremlerin ardından bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık, tazminat ödeme tutarı toplam 35 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan, 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi güncellendi. Poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan tüm poliçelerin teminatları güncel bedeller üzerinden hesaplanırken, aynı zamanda teminatlar enflasyon koruması altında olacak. Her ay, belirlenen enflasyon oranına göre herhangi bir ek prim ödemesi yapılmadan güncellenecek.

Zorunlu Deprem Sigortasının Zorunlu Afet Sigortasına dönüştürülmesi konusunda çalışmaların yılın ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Böylece, tek bir poliçe üzerinden tüm doğa kaynaklı afetler için vatandaşlara teminat sağlanacak.

Teminatlarını güncelleme çağrısı

Açıklamada, tüm vatandaşlara, "evlerini DASK güvencesi altına alma, süresi dolan poliçelerini yenileme ve daha güçlü bir finansal güvenceye sahip olmak için teminatlarını güncelleme" çağrısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)