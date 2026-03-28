DCT Trading, teknolojik tarım yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyor

DCT Trading, Edirne’de 206 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Bluefarm yaban mersini yatırımıyla yüksek katma değerli tarım üretimindeki faaliyetlerini güçlendirirken; 2025 yılında 370,4 milyon TL brüt kâr ve 177,9 milyon TL faaliyet kârı elde ederek operasyonel kârlılığını da önemli ölçüde artırdı.

2007 yılında Levent Sadık Ahmet tarafından kurulan ve merhum Dr. Sadık Ahmet’in değerleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DCT Trading, bugün pamuk ticaretinden yüksek katma değerli tarımsal üretime ve finansal teknolojilere uzanan geniş bir faaliyet alanına sahip bir yapıya dönüştü.

Bu doğrultuda Edirne’nin İpsala ilçesinde Bluefarm markasıyla 206 dönüm arazi üzerinde yaban mersini üretim yatırımını hayata geçiren DCT Trading, Bluefarm’ın büyüme sürecini hızlandırmak amacıyla Maxis Girişim Sermayesi ile stratejik bir yatırım anlaşması da imzaladı. Şirket, 2025 yılı finansal sonuçlarıyla birlikte bu yatırımlara ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılında finansal performansında operasyonel kârlılığının güçlendiği görülen DCT Trading’in brüt kârı 370,4 milyon TL’ye ulaşırken brüt kâr marjında ise 14,9 puanlık artış kaydedildi. Aynı dönemde faaliyet kârı 177,9 milyon TL seviyesine yükselirken faaliyet kâr marjı yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Toplam varlıklar 1.845,7 milyon TL’ye, hasılatı 2.709,2 milyon TL’ye ulaştı.

BLUEFARM YATIRIMI HAYATA GEÇİRİLDİ

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 2025 yılının DCT Trading için yalnızca finansal sonuçların değerlendirildiği bir yıl olmadığını belirterek şöyle konuştu:

2025 yılı aynı zamanda geleceğin üretim modelini inşa ettiğimiz bir yatırım yılı oldu. Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.’yi Eylül ayında kurarak, yüksek katma değerli tarım üretimine yönelik Yunanistan’da yürütülen faaliyetleri ülkemize taşıyoruz. Şirketimiz bu amaçla Edirne’nin İpsala ilçesinde satın aldığı 206 dönümlük arazi ile yatırımın ilk adımını attı. 100 bin ağaçlık kapasiteye sahip olacak yatırımımız kapsamındaki soğuk hava deposu projemiz de bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamına alındı.

1,5 MİLYON EURO YATIRIM ALDI

Grubun tarımsal üretim konusundaki deneyiminin, vizyonunun ve hedeflerinin Maxis Girişim Sermayesi’nin yatırım stratejileri ile örtüştüğünü dile getiren Levent Sadık Ahmet, “Bluefarm’ın büyüme yolculuğunu güçlendirmek amacıyla stratejik bir yatırımcıyı da yapımıza dahil ettik. Maxis Girişim Sermayesi ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Bluefarm’a 1,5 milyon euro tutarında yatırım yapılması planlanıyor. Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak bu işlemle birlikte Maxis’in Karma Strateji Girişim Sermayesi fonu şirketin yüzde 21,43’üne ortak olacak. Bu yatırımın Bluefarm’ın devam eden üretim yatırımlarının finansmanı ve ölçek büyütme stratejimizi hızlandırması açısından önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

“RAKAMLAR ARKASINDAKİ STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜ GÖRMEK GEREKİYOR”

Yaban mersini üretimi fikrini 2021 yılında Yunanistan’da kurdukları çiftlik ile hayata geçirdiklerini dile getiren Levent Sadık Ahmet, “O dönemde küresel pazarda güçlü talebe sahip ve yüksek katma değer yaratan ürünün ne olduğunu sorguladık ve bu sorunun cevabını yaban mersininde bulduk. Sürdürülebilir bir hasat grafiği elde etmek için 1,5 yıl ÜRGE süreci yürüttük. Ulaştığımız sonuçlar bizi sadece tarım yatırımı değil, aynı zamanda teknoloji yatırımı yapmaya da götürdü. Şu anda toplama kısmı hariç, tüm bakım süreçlerini mekanize sistemler ve yazılımlarla yaptığımız Yunanistan’daki çiftliğimizde yıl sonuna kadar yapılacak dikimlerle toplamda 70 bin ağaca ulaşacağız. Türkiye’deki çiftliğimiz bu deneyim üzerine daha büyük bir kapasite ile kuruluyor. Bu nedenle finansalları değerlendirirken rakamların arkasındaki stratejik dönüşümü görmek gerekiyor. Çünkü attığımız bu adımlar, karlılık rasyolarımızı birkaç yıl içerisinde önemli düzeyde pozitif etkileyecek dönüşümün başlangıcıdır.” ifadelerini kullandı.

“HEDEF TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YABAN MERSİNİ ÜRETİCİSİ OLMAK”

Levent Sadık Ahmet, önümüzdeki yıllar için hedeflerinin çok net olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

2031 itibarıyla yalnızca kendi üretimimizle 1000 ton seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yunanistan’daki yaban mersini üretiminde elde ettiğimiz liderliği Türkiye’ye taşıyarak, burada en büyük üretici ve tüccar olmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında sözleşmeli tarım modeliyle üretim ekosistemimizi genişleterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ölçeklenebilir bir yapı kuracağız. Bu dönüşümün sonuçlarını 2027 konsolide mali verilerimizde görmeye başlayacağız ancak kar marjlarımıza asıl pozitif katkının kalıcı şekilde 3 yıl içerisinde yansıyacağına inanıyoruz. Amacımız yalnızca büyümek değil; teknoloji entegre tarım modeliyle Türkiye’de yüksek katma değerli tarımın dönüşümüne liderlik eden bir yapı inşa etmek.

“PAMUKTAN TEKNOLOJİYE UZANAN BİR EKOSİSTEM KURDUK”

2025 yılında pamuk ticaretindeki güçlü uluslararası ağımız sayesinde başta Pakistan, Vietnam ve Endonezya olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bununla birlikte faaliyet alanımızı yalnızca emtia ticaretiyle sınırlı tutmuyor; kiraz ve yaban mersini üretimi gibi yüksek katma değerli tarım yatırımlarıyla Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. DCT Trading olarak emtia ticaretinden gelen varlığımızı tarımsal üretim ve teknoloji yatırımlarımızla sürdürülebilir büyümeyi ve topluma değer üretmeyi hedefliyoruz.

DCT TRADİNG’İN GÜÇLÜ İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ

DCT Trading’in Yunanistan merkezli bağlı ortaklıkları Yaka ve Bluefarm, Avrupa’daki büyük zincir marketlere doğrudan kiraz ve yaban mersini tedariki sağlıyor. 2015 yılında Batı Trakya’da kurulan Yaka, taze meyve işleme, paketleme ve ihracat alanında faaliyet gösteriyor. Yaka, aldığı BRC AA+ ve IFS yüzde 100 kalite sertifikalarıyla bölgesel liderlik iddiasını güçlendirirken, 200’ü aşkın GLOBAL GAP sertifikalı üretici ile çalışarak Avrupa pazarlarına kesintisiz tedarik sağlıyor ve bölge halkına ekonomik katkı sunuyor.

2021’de kurulan Bluefarm ise, yaban mersini üretiminde ön plana çıkıyor. Yalnızca üretim yapmakla kalmayıp, her yıl hasat sezonunda istihdam ettiği 100’ün üzerindeki kadın çalışanla bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

Pamuk ve emtia piyasalarındaki dijital dönüşüm alanında da öncü olan DCT Trading, 2024 yılında kurulan İzmir merkezli Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortaklığı ile üyelerine toplulaştırılmış veri hizmeti, yapay zekâ tabanlı analiz ve öngörü hizmetleri sunan Yatırımcı.AI platformunu hayata geçirdi. Bu platform bugün 4.000’in üzerinde aktif kullanıcıya ulaştı. Aynı yıl, New York Pamuk Borsası'nda pamuk fiyatlarını beş gün önceden tahmin eden Cotcast AI ve ham petrol, altın, gümüş gibi emtiaların gelecek fiyatlarını yapay zekâ ile öngören TRK Technology ile ortaklıklar gerçekleştirilerek emtia piyasalarında dijital dönüşüme katkı sağlanıyor.

2025 yılı itibarıyla savunma sanayisine de adım atan şirket, NORM Technologies ile yaptığı iş birliği sayesinde KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) koruyucu sistemler ve balistik ürünlerin satış süreçlerine dahil olarak yüksek katma değerli alanlara yönelme stratejisini güçlendiriyor.