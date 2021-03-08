Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor

Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi' ile kadınlar evlerinde çalışarak ek gelir elde edecek.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uygulanacak proje ile kadınlar istedikleri miktarda defne yaprağını evlerinde ayıklayacak, anlaşmalı firmaya teslim edecek ve emeklerinin karşılığını alacak.

PROJENİN TANITIMI PAZARDA YAPILDI

Yenişehir Belediyesi ile bir ekolojik ürünler firmasının iş birliğinde hayata geçirilen "Defne Yaprağı Ayıklama Projesi"nin tanıtımı, Pazar Ötesi Üretici Kadın Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır, projeyi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara tanıttıklarını söyledi.

AMAÇ EV EKONOMİSİNE KATKI

Hayata geçirecekleri projeyle kadınların ev ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Çakır, evinden çıkamayan, çalışama imkanı olamayan kadınların mahallerindeki muhtarlıklar aracılığı ile kendilerine ulaşabileceklerini aktardı.