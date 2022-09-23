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    Defneden ekonomiye 2 milyar lira katkı hedefi

    Orman köylülerinin geçim kaynağı olarak topladıkları defne yaprağı, işlenerek ekonomiye de katkılar sağlıyor.
    • 23.09.2022 - 17:24
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    Defneden ekonomiye 2 milyar lira katkı hedefi

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen "Defne Eylem Planı" kapsamında, bu yıl 52 bin ton defne üretiminden orman köylüsüne 190 milyon lira sağlanması öngörülüyor.

    Bu plana göre daha verimli hale gelen defne, 26 bin dekar alanda rehabilitasyon faaliyeti gerçekleştirilerek ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlandı.

    45 milyon dolar döviz girdisi sağlandı

    Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılı sonu itibarıyla 16 bin 450 ton defne yaprağı ihracatına karşılık yaklaşık 45 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.

    defne

    Pek çok ülkeye defne gidiyor

    AA'nın haberine göre, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ormanlık sahalarda yayılışı bulunan defnenin geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca "Türk Defnesi" olarak tescillendiğin anımsatan Karacabey, "Yaprağı ve yağı özellikle kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defne bugün Çin, Vietnam, ABD, Brezilya, Almanya, Polonya ve Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor." ifadesini kullandı.

    defne

    Arzın yüzde 90'ı Türkiye'den

    Karacabey, dünya defne arzının yüzde 90'ını Türkiye'nin karşıladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Günümüze kadar yapılan envanter planlamaları çalışmalarına göre ormanlık alanlarımızda 180 bin hektar alanda yıllık 90 bin ton faydalanılabilir defne bulunuyor. Envanter ve faydalanma planlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Defne üretimimiz 2003'te 3 bin 500 ton iken 2021'de bu rakam 45 bin 200 tona çıktı. Ülkemizde defne işleyen tesislerin sayıları ve kurulu kapasiteleri 3 kat arttı. Defnenin 2021 yılında orman köylüsüne katkısı 175 milyon lira, ülke ekonomisine katkısı ise 1 milyar 850 milyon lira oldu. 2022 yılında 2 bin 250 hektar alanda defne rehabilitasyonu, 52 bin ton defne üretimi planlanmakta olup, orman köylümüze 190 milyon lira, ülke ekonomisine ise 2 milyar lira katkı sağlamasını öngörüyoruz."


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