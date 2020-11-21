Değişen tüketici davranışları indirimlere yansıdı

Pandemi, küresel alışveriş harcamalarında düşüşe yol açarken, “Kasım İndirimi” ve “Siber Pazartesi” günlerinde alışveriş için ortalama harcama miktarı 230 ila 300 dolar arasında gerçekleşti.

İndirimler konusunda ülkelerin farkındalığını ölçen araştırma yayınlandı.

Küresel strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher&Partners’ın dünya çapında gerçekleştirdiği "Küresel Kasım İndirimleri Dönemi Araştırması"nın sonuçlarına göre "Kasım İndirimleri" ve "Siber Pazartesi" bütçeleri geçen yıldan bu yana azalsa da online alışveriş ve anlık gelişen satın almalar artış gösterdi.

“STRATEJİK PROMOSYONLARA VE ÇAPRAZ SATIŞ FIRSATLARINA ODAKLANMAK GEREK”

Simon-Kucher&Partners uzmanları, perakendecilere yalnızca indirimlere güvenmek yerine, stratejik promosyonlara ve çapraz satış fırsatlarına odaklanmalarını önerdi.

Kasım İndirimleri kış döneminde en çok takip edilen satış etkinliği olarak görülüyor. 14 ülkede 11 binden fazla tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, pandeminin gelecek alışveriş sezonunda tüketici alışveriş davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırma sonuçlarında tüm ülkelerde tüketicilerin yüzde 60'ından fazlası pandeminin alışveriş davranışlarını etkilediği konusunda hemfikir.

KASIM İNDİRİMLERİ VE YILBAŞI TATİLİ ALIŞVERİŞ SEZONUNA HAKİM

Ankete katılan tüm ülkelerde, katılımcıların ciddi bir çoğunluğu Kasım İndirimleri’ni bildiğini ve takip ettiğini dile getirdi. Araştırmanın yapıldığı 14 ülkenin 6'sında (Almanya, İspanya, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri), ankete katılanların tamamı indirimleri bildiğini söylerken, Türkiye’de de bu oran yüzde 97 olarak karşımıza çıkıyor. İndirimlerin en düşük tanınma düzeyine sahip olduğu ülkeler ise yüzde 87 ile Çin ve yüzde 84 ile Avustralya oldu.

İndirimleri takip eden pazartesi günü online alışveriş sitelerinde gerçekleştirilen “Siber Pazartesi” ile ilgili farkındalık biraz daha düşük kalırken, 14 ülkenin 11'inde yanıtlayanların çoğunluğu bu alışveriş etkinliğinden haberdar.

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE’DE SİBER PAZARTESİ FARKINDALIĞI YOK

Siber Pazartesi bilinirliği konusunda en geride kalan ülkeler ise yüzde 40 ile Suudi Arabistan ve yüzde 34 ile Türkiye oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞTE YÜKSELEN TREND DEVAM EDİYOR

Tüketici tercihleri incelendiğinde, ülkelerin çoğunda tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yöneldiği görüldü. Çin, çevrimiçi alışverişin en popüler olduğu ülke olurken, ankete katılan Çinlilerin yüzde 70'i indirim dönemlerinde çevrimiçi alışveriş yapmayı planladığını söyledi. Yeni Zelanda, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise tercihler çevrimdışı alışveriş yönünde oldu.

Türkiye’de ise çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş tercihi diğer ülkelere oranla daha dengeli. Türkiye’de Kasım İndirimi alışverişlerinde tüketici davranışları incelendiğinde, geçen yıl tüketicilerin yüzde 19’u yalnızca online kanaldan alışveriş yapacağını söylerken, bu yıl bu oran yüzde 31'e yükseldi. Yüzde 52’lik kesim ise online ve fiziksel kanalı bir arada kullanabileceklerini dile getirdi.

"PERAKENDECİLER BU YIL GELENEKSEL TAKTİKLERİN ÖTESİNDE DÜŞÜNMELİ"

Simon-Kucher&Partners İstanbul Ofisi Müdürü Öykü Elmas bu yıl fiziki mağazalarda daha az müşteri trafiği olması beklendiği için perakendecilerin geçmiş yıllarda uyguladıkları geleneksel taktiklerin ötesinde düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Elmas, perakendecilerin bu yıl yapması gerekenlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bu yıl, perakendecilerin müşterilerini online mağazalarına çekmesinin ardından, fiziksel mağazalarda çalışanlarının rolü, mağazalara gelen trafiği satışa çevirmesi ve satın alım yapan tüketicinin harcama tutarını arttırabilmesi oldukça önemli. Bu hedeflere yine doğru ve etkili biçimde kullanılan online iletişim taktikleri ile ulaşmak mümkün."