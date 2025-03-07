Demir yolu altyapı erişimine ilişkin düzenleme

AA

Demir yolu altyapı erişimi ve kapasite tahsisine ilişkin yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ŞEBEKE BİLDİRİMİ DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI

Buna göre, verimlilik artışına yönelik düzenlemeleri içeren şebeke bildirimi değişikliği, yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde onay için Bakanlığa gönderilecek.

ALTYAPI KULLANIM ÜCRETLERİ SABİT KALACAK

Uygulama dönemine 90 gün süre kalmış ya da uygulama dönemi içerisindeki şebeke bildiriminde, altyapı kullanım ücretlerinde indirim veya artırım yapılamayacak.