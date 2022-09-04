Deniz patlıcanı ülkemizde tüketilmiyor, ihracatta ise değer görüyor. Toplanması uzun uğraşlar isteyen deniz patlıcanında seri üretim için havuzlar yapılmaya başlandı.

Deniz hıyarı (patlıcanı) Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izin verdiği sahalarda dalgıçlar tarafından toplanıyor.

İç piyasada tüketilmeyen, çoğunlukla Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz patlıcanının doğal ortamının dışında üretilmesi amacıyla Ege Üniversitesi'nde bir çalışma yürütülüyor.

Deniz patlıcanı ihracatı artıyor

AA'nın haberine göre, Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre av miktarına göre yıllık 10 milyon dolara kadar çıkan deniz hıyarı ihracatı, 2022'nin 8 ayında 2 milyon 435 bin dolara ulaştı.

Deniz patlıcanı, ihracat için çiftliklerde yetiştirilecek



Deniz patlıcanı yetiştiriciliği için proje başlatıldı

Çin, Hong Kong, Malezya ve ABD'ye gönderilen bu ürünün kontrollü ortamda yetiştirilerek döviz girdisinin artırılması için EÜ Su Ürünleri Fakültesinin Urla yerleşkesinde KOSGEB desteğiyle "Ticari Ölçekli Deniz Hıyarı Yetiştiriciliğine Yönelik Kuluçkahane Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme" projesi başlatıldı.

"Deniz patlıcanı ekolojik denge sağlıyor"

Projenin yürütücüsü olan EÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon, deniz patlıcanının ekolojik dengenin sağlanması için su tabanındaki atık organik maddeyi tükettiğini söyledi.

Tolon, "Bunun yanında besin davranışı gereği deniz tabanını karıştırarak oksijenlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede deniz tabanındaki şartları diğer canlılar için de uygun hale getirerek deniz dibi yaşamının sürdürülebilirliğini destekliyor." dedi.