Deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numarasına ait ayrıntılar belli oldu Deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaraları ile bu numaralarda yer alacak tekil imalatçı kodlarının tahsisine ilişkin kurallar belli oldu.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz araçları ile ilgili bir kara aldı.

Alınna karar göre bundan sonra deniz taşıtlarına artık tanıtım numarası verilecek.

Verilecek bu numaralarda yer alacak tekil imalatçı kodlarının tahsisine ilişkin kurallar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile "Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği" kapsamında üretilen deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaralarıyla bu numaralarda yer alan tekil imalatçı kodlarının tahsisi, kullanımı ve tesciline ilişkin kurallar belirlendi.

Numara içeriğinde, imalatçının bilgileri olacak

Buna göre, deniz taşıtı tanıtım numarası içeriğinde, imalatçının yerleşik olduğu ülke kodu, deniz taşıtının üretim ayı ve yılı, bir deniz taşıtının piyasaya arz edilmesinin amaçlandığı yıla karşılık gelen model yılının yer alması gerekecek.

Tekil imalatçı kodunun tahsisinde bakanlık sorumlu

Tekil imalatçı kodunun tahsisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (İdare) sorumlu olacak.

Avrupa Komisyonu'na bildirim yapılacak

İdare, tekil imalatçı kodunun tahsisinden sorumlu olduğu konuda Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na bildirim yapacak.

Başvurunun yapılacağı dil

İmalatçı, deniz taşıtını piyasaya arz etmeden önce, tekil imalatçı kodunun tahsisi için İdareye, Türkiye'de yerleşik olması durumunda Türkçe, Türkiye'de yerleşik olmaması halinde ise İdarenin kabul edeceği diğer bir dilde başvuru yapacak.

AB tescil platformu

İdare, vermiş olduğu tekil imalatçı kodlarının ulusal tescilini gerçekleştirecek. Bu kodlara Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin erişebilmesi için AB tescil platformuna iletilecek. İdare, üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçıya tekil imalatçı kodu tahsis etmesi durumunda bunu üçüncü ülkeler için işbirliği platformuna bildirecek.

100 bin lira hizmet bedeli yatırılacak

Tekil imalatçı kodu tahsis işlemleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına 100 bin lira hizmet bedeli yatırılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)