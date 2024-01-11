Denizli’de ekmek 7 liradan 8 liraya çıktı

İHA
Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 liraya satılan ekmeğin, yarından (12 Ocak) itibaren 8 sekiz satılacağı belirtildi.
Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, şehir genelinde ekmeğin zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.
Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 lira olarak belirlenmişti.
8 Temmuz 2023 itibariyle ise ekmeğe yeni zam gelerek 7 liraya yükselmişti.
Gramaj aynı kaldı fiyat yükseldi
Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya yükseltildiği bildirildi.
Yeni yıl ile birlikte ekmeğin fiyatına yapılan diğer zamlar:
İstanbul: (Aralık 2023) 8 lira
Balıkesir: (Ocak 2024) 8 lira
Bursa: (Ocak 2024) 10 lira
Denizli: (Ocak 2024) 8 liraHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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