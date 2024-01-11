Denizli’de ekmek 7 liradan 8 liraya çıktı Fırıncılar, maliyetlerin yükselmesini neden göstererek ekmeklere zam yapmaya devam ediyor.

İHA

Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 liraya satılan ekmeğin, yarından (12 Ocak) itibaren 8 sekiz satılacağı belirtildi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, şehir genelinde ekmeğin zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.

Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 lira olarak belirlenmişti.

8 Temmuz 2023 itibariyle ise ekmeğe yeni zam gelerek 7 liraya yükselmişti.

Gramaj aynı kaldı fiyat yükseldi

Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya yükseltildiği bildirildi.

Yeni yıl ile birlikte ekmeğin fiyatına yapılan diğer zamlar:

İstanbul: (Aralık 2023) 8 lira

Balıkesir: (Ocak 2024) 8 lira

Bursa: (Ocak 2024) 10 lira

Denizli: (Ocak 2024) 8 lira

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)