Denizli’nin Çameli ilçesinde ceviz hasadı başladı

İHA

Denizli’de yetiştirilen cevizi ile ünlü Çameli ilçesinde 2024 sezonu hasadı başladı.

İlçeye bağlı 38 mahallede üreticiler çalışmalar yürütüyor

Kabuklu cevizler uzun sırıklarla ağaçtan silkilerek hasat ediliyor.

Kasım ayına kadar sürecek olan hasat çalışmalarında yetkililer de üreticileri yalnız bırakmadı.

ÇAMELİ, CEVİZ ÜRETİMİNLER ÖNCÜ İLÇELERDEN

Çameli, ceviz üretimiyle öne çıkarken, aynı zamanda yerel ürünleriyle de dikkat çeken bir ilçe.

Hasat döneminin başlaması, ilçede ekonomik canlanmaya ve ülke genelinde ceviz ticaretine olumlu katkılarda sağlıyor.